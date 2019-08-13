Луческу однозначно ответил о возможности возглавить Динамо

Экс-наставник Шахтера Мирча Луческу прокомментировал возможность возглавить киевское и московское Динамо.

"Я несколько дней провел в Киеве, встречался с руководителями Шахтера, бывшими игроками команды. Но о работе в Динамо не было речи. Да и как можно возглавить киевское Динамо после стольких лет в Шахтере?

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Что касается московского Динамо, это также лишь слухи. Здесь просто нечего комментировать", – цитирует Луческу Sport24.

Напомним, Луческу возглавлял донецкий Шахтер в течение 12 лет – с 2004 по 2016 год. Также румынский специалист работал главным тренером Зенита.

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