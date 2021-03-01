Акции ультрас против Мирчи Луческу в Динамо уже стали неотъемлемой частью матчей "бело-синих", но, похоже, самого румына это совершенно не волнует.

Победный матч киевлян против Львова (4:1) сопровождался высказываниями ультрас "бело-синих" в адрес братьев Суркисов и Мирчи Луческу.

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Сторонники Динамо вывесили баннер с надписью "Lucescu go away" (Луческу убирайся – прим. Футбол 24) и выкрикивали эту фразу. В один из моментов Мирча повернулся в сторону их трибуны и неожиданно для всех помахал рукой, сорвав овации стадиона. В течение матча это повторялось не раз.

К слову, акции протеста самых преданных сторонников Динамо начались с первого дня работы румынского специалиста в Киеве.

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