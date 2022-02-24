"Все спортивные мероприятия в Украине приостановлены на 30 дней. Я не уеду из Киева, не вернусь в Румынию, я не трус. Надеюсь, эта война, которую начали идиоты, будет остановлена как можно скорее. Никогда не считал возможным, что война начнется", – отметил Луческу в комментарии Tribun Dergi.

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Отметим, сегодня утром российские войска развернули активную операцию на Донбассе. Также были зафиксированы обстрелы в ряде других городов Украины. Фактически Россия начала открытую войну без объявления.

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