Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу с позитивом подытожил выступления своих подопечных в самом престижном турнире Европы.

"Несмотря на поражения в матчах Лиги чемпионов, мы играли почти на равных в каждом из них.

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Динамо не играло на таком уровне в еврокубках в течение 5 лет. Я доволен результатом и отношением команды", – цитирует Луческу Telekom Sport .

Напомним, киевляне в групповом этапе Лиги чемпионов получили только одно очко, сыграв вничью с Бенфикой. Все последующие матчи (с португальцами, Баварией и Барселоной) проиграли с общим счетом 1:11.

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