Луческу инициировал реконструкцию клубной базы Динамо, – СМИ
Главный тренер Динамо Мирча Луческу стремится сделать подготовку команды как можно качественнее и комфортнее.
Столичный гранд удовлетворит требования Мистера по реконструкции клубной базы в Конча-Заспе, информирует Telegram канал Динамо Киев Inside.
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"Вскоре закипит работа на загородной базе Динамо. Новое модное футбольное поле (газон с искусственным ворсом 50/50), новый, просторный, современный тренажерный зал. Такие изменения заказаны Мирчей Луческу. И приняты к исполнению", – говорится в публикации.
Напомним, Динамо сыграет свой следующий матч УПЛ 11 сентября – киевляне будут принимать Десну.
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