Рулевой федерации ожидает, что Мирча Луческу подготовит детальный отчет о состоянии сборной Румынии и объяснит причины последних результатов команды, сообщает Golazo.ro.

Бурляну отмечает, что наставнику необходимо найти выход из ситуации, чтобы гарантировать команде участие в плей-офф ЧМ-2026. Контракт опытного тренера действующий до завершения мирового первенства.

Напомним, 9 сентября румыны упустили победу в матче против Кипра – после комфортного счета 2:0 встреча завершилась вничью. В группе H квалификации ЧМ-2026 команда Луческу идет третьей с 7 очками, тогда как Австрия и Босния и Герцеговина имеют по 12 баллов.

Ранее тренер заявлял о готовности уйти в отставку.

