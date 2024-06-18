"Я хочу сказать вам одну вещь. Победа важна, если ты добываешь еще одну победу. Это не должно означать конец. Наоборот, это должен быть весомый повод улучшить свою игру в следующем матче. С Бельгией будет трудно.

Румыния – Украина: Луческу оригинально отреагировал на шедевральный гол в ворота Лунина

Невероятная атмосфера. Мне очень понравились наши болельщики. Как они все одеты в желтое. Я впервые увидел, что румынскую команду поддерживали в унисон. Болели, подбадривали команду. Сразу была заметна реакция игроков. Мы были более мотивированы, чем украинцы.

Сначала мы должны выйти из группы. Каждый матч имеет свою историю. Сегодня на наш прогресс повлияла ошибка Лунина. Этот счет 1:0 изменил соотношение сил. Наши футболисты выбегали в контратаки. Защита была сенсационной. Это сенсационная победа", – поделился Луческу в комментарии sport.ro.

Напомним, Румыния разбила Украину (3:0) в стартовом матче группы E на Евро-2024. Голами отметились Станчу, Разван Марин и Дрегуш.

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