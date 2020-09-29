Луческу и Каштру не попали в список претендентов на звание лучшего тренера по версии УПЛ
23:01 - Читати українською
Наставники грандов украинского футбола останутся без личных наград.
Украинская Премьер-лига объявила список претендентов на звание лучшего тренера по итогам августа и сентября, сообщает официальный сайт организации.
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В список номинантов попали наставники Десны, Олимпика, Ворсклы и Александрии. За Александра Рябоконя, Игоря Климовского, Юрия Максимова и Владимира Шарана можно отдать свой голос здесь. Голосование продлится до 2 октября.
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