Луиш Каштру и Мирча Луческу / Фото из открытых источников

Украинская Премьер-лига объявила список претендентов на звание лучшего тренера по итогам августа и сентября, сообщает официальный сайт организации.

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В список номинантов попали наставники Десны, Олимпика, Ворсклы и Александрии. За Александра Рябоконя, Игоря Климовского, Юрия Максимова и Владимира Шарана можно отдать свой голос здесь. Голосование продлится до 2 октября.

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