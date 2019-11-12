Луческу и Фонсека посетили Форум элитных тренеров

УЕФА и тренеры ведущих клубов Европы собрались в Ньоне, чтобы обменяться мнениями о развитии футбола.

Ежегодная встреча состоялась в понедельник 11 ноября. Особое внимание было уделено системе Видеопомощь арбитрам (VAR). Также участники обсудили международный календарь, а также тактические и технические веяния прошлого розыгрыша Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

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"Это важная встреча для УЕФА. Это наша единственная возможность поговорить с ведущими тренерами. Важно выслушать тренеров. Ведь они главные действующие лица в нашей игре", – поделился заместитель генерального секретаря Джорджо Маркетти.

Кроме Мирчи Луческу и Паулу Фонсеки, на встрече также были Массимилиано Аллегри, Карло Анчелотти, Руди Гарсия, Хосеп Гвардиола, Зинедин Зидан, Юрген Клопп, Маурицио Сарри, Эрик тен Хаг, Томас Тухель и Унаи Эмери.

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