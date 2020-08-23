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Луческу хотел встретиться с Михайличенко после прихода в Динамо, – Суркис

21:10 - Читати українською
Луческу хотел встретиться с Михайличенко после прихода в Динамо, – Суркис
Мирча Луческу / Фото ФК Динамо

Президент Динамо Игорь Суркис рассказал о коммуникации между Мирчей Луческу и экс-тренером киевлян Алексеем Михайличенко.

"Они встречаются, разговаривают. Мирча после того, как я его назначил, захотел встретиться с Алексеем Александровичем.

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Хочу еще раз повторить: мы абсолютно спокойно разошлись с Михайличенко. Он не был уволен, мы сели поговорили. Он сам сказал, что нужны какие-то изменения. Надеемся, что эти изменения принесут нам пользу", – сказал Суркис в программе Великий Футбол.

Напомним, киевляне прошлый сезон провели под наставничеством Алексея Михайличенко, летом на его место назначили экс-тренера Шахтера Мирчи Луческу.

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Теги
Мирча Мирча Луческу Динамо Киев Динамо Киев Алексей Алексей Михайличенко
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