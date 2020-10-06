Инсайдом относительно амбициозных планов киевского клуба и Мирчи Луческу поделился журналист каналов "Футбол" Игорь Бурбас.

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"В последний день европейского трансферного окна в Динамо мог приехать Лукаку. Тот, который младший. Джордан. Речь шла об аренде. Луческу его очень хотел. Игрок был готов. Но посоветовался с тренером сборной, и, чтобы быть у Мартинеса на виду, поехал в Антверпен", – написал Бурбас в Twitter.

Добавим, что Джордан Лукаку не мог похвастаться статусом основного игрока Лацио в прошлом сезоне – всего 13 матчей и два ассиста. Контракт бельгийского защитника с "орлами" рассчитан до лета 2022-го, нынешняя цена за Transfermarkt составляет 4 млн евро.

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