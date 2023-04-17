"В Украине футбол означает надежду. Есть много игроков, на которых украинцы равняются. Футбол – это путь, которым мир открывает Украину. Даже сейчас игроки, когда выходят на матч, имеют флаг на плечах. Они поют гимн перед играми, атмосфера единства им на пользу. Даже если матчи проходят без болельщиков на трибунах, дискуссии о футболе все равно ведутся. Есть шоу, люди все еще заинтересованы в результатах и дебатах.

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Любовь, волнение, надежда, разочарование, ненависть... Все, что предлагает футбол, – это жизнь. Часть нормальности. Если футбол умрет, людям будет еще тяжелее. Я хочу, чтобы моя команда боролась за титул в этом сезоне. Если вы не ставите высоких целей, почему бы вам не перестать играть?

О давлении за результат, учитывая ситуацию вне поля, нечего и говорить. Условия непривычные. Матчи должны быть завершены до захода солнца, могут быть прерваны сигналами тревоги. Мы стараемся сохранить футбол и соревнования, мы хотим, чтобы люди интересовались футболом и чувствовали связь с командами и игроками, когда все закончится. Я знал правила еще до начала сезона, я знал, что так будет", – цитирует Луческу World Soccer.

Напомним, после 21-го тура Динамо в турнирной таблице УПЛ идет четвертым, отставая от лидера – Шахтера – на 9 очков (у "горняков" есть еще игра в запасе).

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