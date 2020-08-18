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Луческу хочет видеть Зозулю в Динамо, – журналист

21:11 - Читати українською
Луческу хочет видеть Зозулю в Динамо, – журналист
Роман Зозуля / Сайт Альбасете

Нападающий Альбасете Роман Зозуля может вернуться в родное Динамо.

Инсайдом по 30-летнему форварду поделился журналист Владимир Кобельков, который является кумом Зозули.

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"Появились намеки на возможное возвращение Ромы в Динамо. Он – чистый динамовец. Для меня динамовское сердце – это Рома Зозуля. Однако ему уже 30, и он, прежде всего, отец. Он думает о том, что его дети ходят в школу в Испании, дочь занимается теннисом с хорошим тренером в Испании. Если поступит конкретное предложение, мне самому интересно, примет ли его Рома. То, что я знаю от людей футбольных, но не близких к Роману Зозуле, что это слова Луческу – он хотел бы видеть Рому в Динамо", – приводит слова Кобелькова Telegram-канал проекта Бомбардир.

Добавим, что Зозуля провел 38 матчей в прошлом сезоне Сегунды, отличился 4 голами и 3 ассистами. Контракт нападающего с Альбасете рассчитан еще на год, текущая цена за Transfermarkt – 725 тысяч евро. Зозуля воспитывался в структуре Динамо, за первую команду киевлян с 2008 по 2011-й провел 58 матчей.

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