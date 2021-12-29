"Луческу говорил на повышенных тонах так, что у него голос пропал": Караваев вспомнил два момента гнева тренера Динамо
Защитник Динамо Александр Караваев рассказал об эпизодах, в которых главный тренер команды Мирча Луческу срывался на крик.
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"Наиболее злой Луческу, которого я видел, был с Колосом (2:2), и какая-то игра перед Лигой чемпионов, не помню. Он говорил на повышенных тонах так, что у него голос исчез. А потом выпил воды и сразу нормально стало. Когда он объясняет, то я таких эмоций не видел, он ими живет", – сказал Караваев в интервью SportArenaTV.
Напомним, Луческу подписал контракт с Динамо в июле этого года. Команда ушла зимовать на вершине УПЛ, а также пробилась в 1/16 Лиги Европы.
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