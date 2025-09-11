Экс-тренера Динамо и Шахтера постигли неудачи, которые знакомы Сергею Реброву в сборной Украины. Сначала румыны без шансов проиграли спарринг Канаде (0:3), а затем потеряли очки на поле аутсайдера в отборе на ЧМ-2026, расписав ничью 2:2 с Кипром. "Трехцветные" отстают от конкурентов уже на 5 очков и имеют призрачные шансы спасти эту квалификацию.

Норвегия с пента-триком Холанда разорвала Молдову, Луческу и Ко упустили победу над Кипром, очередной гол Роналду

Президент Румынской федерации футбола Резван Бурляну должен был лететь на заседание Исполнительного комитета УЕФА в четверг (11 сентября), но отменил свою поездку в Албанию и остался дома, чтобы найти решение по тренеру сборной. 80-летний Луческу сам спровоцировал непростое совещание.

"Я попросил о разговоре с руководством. Если будет какая-то возможность меня заменить, я уйду в отставку. Если сможет прийти Георге Хаджи, то я буду рад.

"Гича" должен очень хорошо подумать, потому что у него больше нет права на ошибку. Я могу сделать еще одну ошибку. Ему не позволено, он замкнется... Если у него есть такие амбиции и желание, я бы отошел ради него. Нет проблем. Если я виноват во всем этом... Это смена поколений, не думайте, что все просто", – приводит слова Луческу Digi Sport.

