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Луческу: Фонсека – умный тренер, он заслуживает получить шанс в Роме

12:41 70 Читати українською
Луческу: Фонсека – умный тренер, он заслуживает получить шанс в Роме
Паулу Фонсека / ФК Шахтер

Бывший наставник Шахтера Мирча Луческу оценил перспективы нынешнего главного тренера "горняков" Паулу Фонсеки, которого активно сватают в Рому.

Напомним, Фонсека является одним из главных претендентов на пост наставника Ромы. По слухам, именно сегодня представители португальца должны встретиться с руководством "джалоросси".

Фонсека в шаге от назначения тренером Ромы – препятствуют два фактора

Многолетний наставник "горняков" Мирча Луческу поддерживает возможное назначение Фонсеки.

"Когда он пришел в Шахтер, то получил сильную и организованную команду. Фонсека хорошо работал и побеждал при непростых обстоятельствах. Он заслуживает шанс попробовать свои силы в Роме.

Фонсека – умный и амбициозный тренер, который умеет организовать игру команды в защите", – цитирует Луческу TMW со ссылкой на Teleradiostereo.

К слову, ранее президент Шахтера Ринат Ахметов заявил, что готов отпустить Фонсеку в европейский клуб в случае получения такого предложения. Португалец возглавил Шахтер летом 2016 года и за 3 сезона трижды подряд выиграл "золотой дубль".

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Шахтер Шахтер Рома Рома Италия Мирча Луческу Мирча Луческу Паулу Фонсека Паулу Фонсека
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