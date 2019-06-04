Луческу: Фонсека – умный тренер, он заслуживает получить шанс в Роме

Бывший наставник Шахтера Мирча Луческу оценил перспективы нынешнего главного тренера "горняков" Паулу Фонсеки, которого активно сватают в Рому.

Напомним, Фонсека является одним из главных претендентов на пост наставника Ромы. По слухам, именно сегодня представители португальца должны встретиться с руководством "джалоросси".

Фонсека в шаге от назначения тренером Ромы – препятствуют два фактора

Многолетний наставник "горняков" Мирча Луческу поддерживает возможное назначение Фонсеки.

"Когда он пришел в Шахтер, то получил сильную и организованную команду. Фонсека хорошо работал и побеждал при непростых обстоятельствах. Он заслуживает шанс попробовать свои силы в Роме.

Фонсека – умный и амбициозный тренер, который умеет организовать игру команды в защите", – цитирует Луческу TMW со ссылкой на Teleradiostereo.

К слову, ранее президент Шахтера Ринат Ахметов заявил, что готов отпустить Фонсеку в европейский клуб в случае получения такого предложения. Португалец возглавил Шахтер летом 2016 года и за 3 сезона трижды подряд выиграл "золотой дубль".