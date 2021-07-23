Вчера "бело-синие" провели второй тренировочный день на сборах в австрийской деревне Медрац, информирует официальный сайт клуба.

Луческу окончательно сформировал свой "черный список" – еще 4 игрока поехали со сборов Динамо

Программа занятий состояла из двух этапов. Перед началом утреннего Луческу сказал игрокам, что если кто-то чувствует сильную усталость, может прямо сообщить тренерскому штабу, чтобы скорректировать индивидуальную нагрузку. Работой в течение предыдущего дня румын был доволен. Со старта 75-летний Мистер сам взялся показывать, как должен двигаться и куда отдавать мяч каждый игрок. Затем эмоционально реагировал на каждое неудачное действие и хвалил словом "браво" после удачных.

Напомним, Динамо начнет официальный сезон 1 августа матчем 2 тура УПЛ против Вереса. До этого киевляне проведут еще два спарринга – с берлинским Унионом (23 июля) и Вильярреалом (26 июля).

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