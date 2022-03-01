"Мы должны смотреть вперед. Если война продолжится, надеюсь, УЕФА даст игрокам возможность уволиться или хотя бы уйти в аренду доиграть сезон. Мы говорим о людях с семьями, они должны продолжать играть, потому что футбол – это их работа. И имеет огромную силу…

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Без футбола мир более жесток. Вы видели, что произошло во время пандемии? Театры, кинотеатры и другие виды развлечений стояли в тупике, а футбол – нет, он поддерживал интерес людей даже без зрителей и с большим трудом. И как только стадионы снова открылись, люди сразу вернулись. Вы понимаете, в чем его сила? Это благо, которое нужно сберечь", – заявил Луческу в интервью La Gazzetta dello Sport.

Напомним, румынский специалист уже покинул Украину. То же сделали легионеры Динамо и Шахтера.

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