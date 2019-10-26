Луческу: Если бы Зинченко остался со мной, его ждала бы отличная карьера

Многолетний руководитель донецкого Шахтера Мирча Луческу считает, что переход Зинченко в Уфу затормозил его карьеру.

"По поводу этого игрока я даже не знал. Когда мы покинули Донецк, молодежь тренировалась в Полтаве, а мы в Киеве. Я попросил своего помощника съездить в Полтаву и посмотреть, как готовится молодежь.

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Тогда мы открыли для себя Виктора Коваленко, которого я сразу привлек к основной команде. Он даже выходил на поле в матчах Кубка Украины.

А о Зинченко я ничего не знал. Мне даже никто не говорил, что есть такой игрок. Это был его шанс: он мог либо остаться в Уфе, либо быть вместе со мной. Во втором случае его ждала отличная карьера", – сказал Луческу в программе Вацко Light.

Напомним, румынский тренер Мирча Луческу в течение 12 лет возглавлял донецкий Шахтер – с 2004 по 2016 год. После того он работал главным тренером Зенита и сборной Турции.

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