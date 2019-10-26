Луческу: Если бы я остался в Шахтере, то завоевал бы еще шесть чемпионств

Легендарный и самый успешный наставник Шахтера Мирча Луческу считает, что без проблем завоевал бы еще несколько чемпионств, останься у руля "горняков".

"После меня любой тренер достиг бы успеха с этой командой. У Шахтера был стабильный состав, тогда как Динамо свой полностью перекроило. Днепр и Металлист исчезли, а у Черноморца начались проблемы.

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Шахтер тоже почему-то начал перестраивать команду, что было ошибкой. Если бы я продолжил тренировать клуб, то выиграл бы еще шесть чемпионств. Судьбу чемпионства решали только личные встречи с Динамо", – сказал Луческу в интервью шоу Вацко Light.

Напомним, румынский тренер Мирча Луческу в течение 12 лет возглавлял донецкий Шахтер – с 2004 по 2016 год, с которым в 2008 году стал обладателем последнего Кубка УЕФА (со следующего сезона турнир сменил название и переформатировался в Лигу Европы).

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