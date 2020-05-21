Луческу едва не потерял сына и жену – родных тренера спас счастливый случай

Бывший наставник Шахтера Мирча Луческу признался, что его жена и сын Разван были в шаге от гибели – их спасло только счастливое стечение обстоятельств.

4 марта 1977 года произошло Карпатское землетрясение – толчки, эпицентр которых находился в Румынии, чувствовали и на территории современной Украины. Сила землетрясения составила 7.4 балла по шкале Рихтера. Тогда в Бухаресте погибли почти полторы тысячи человек – одними из них могли стать жена и сын Мирчи Луческу.

Месси или Роналду – Луческу сделал непростой выбор

"Это была пятница, когда началось то страшное землетрясение. Узнав о том, что дома могли быть Нелли и Разван (супруга и сын тренера – прим.), я, как сумасшедший, немедленно прибежал туда и увидел страшную картину: часть нашего дома была разрушена.

Обвалилась стена в детской комнате, а обломки засыпали кровать сына. Я бегал по дому, искал родных, и не мог найти. Через некоторое время я увидел их на улице. Оказывается, жена и сын пошли в кинотеатр, это их и спасло", – рассказал Луческу Gsp.ro.

Заметим, на тот момент Развану Луческу было всего 8 лет. Позже он тоже стал тренером и успел поработать в румынских и греческих клубах, а также национальной сборной Румынии. В прошлом году возглавил Аль-Хиляль.

"Теперь хотим повторить это в ЛЧ": как Шахтер обыграл Вердер с Озилом и привез в Украину последний Кубок УЕФА