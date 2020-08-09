"Луческу для результата нужны трансферы": Призетко прогнозирует чистку в Динамо – есть несколько проблемных позиций

"Да, Динамо нужна чистка. Я не думаю, что Луческу пришел только для того, чтобы создать конкуренцию Шахтеру, уменьшить в таблице отрыв "горняков" от киевлян и получить место в групповом турнире Лиги чемпионов. Если же чистить состав, то на место ушедших игроков надо брать новых исполнителей. Вряд ли Луческу пришел работать над тем, чтобы "обкатывать" 2-3 года молодежь. Он возглавил Динамо, чтобы получить результат уже сейчас, а для этого нужны трансферы.

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Да, пока Луческу присматривается к игрокам. Помимо основы, добавились футболисты, которые играли в других клубах в аренде. Сейчас Мирча знакомится с возможностями футболистов, изучает их. Думаю, что уже на втором этапе подготовки к сезону он определится с теми, на кого больше всего рассчитывает. Однозначно, сейчас активно работает и селекционный штаб. Потому что есть игроки, которые соответствуют уровню Динамо, но есть и те, кто попадает под чистку.

Усиливать нужно, возможно, и не все позиции, но, по моему мнению, команде нужен добротный, опытный центральный защитник. Не хватает исполнителя в центральное звено, который бы выделялся игрой в создании, так как большая часть динамовцев, которые представляют середину поля, заточенные больше на оборонительные действия. И если на флангах хорошо смотрятся Вербич и Цыганков, то в середине поля креативности в атаке Динамо не хватает. Также уже давно и остро для нынешнего Динамо стоит проблема центрального нападающего.

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Луческу может применить и бразильский вектор, почему нет? Ранее Динамо им не пользовалось, так это не значит, что его нельзя применять в столичном клубе. Конечно, в Динамо не получится так, что Луческу будет брать бразильцев на перспективу, ждать, а потом продавать их. В Киев ему придется приглашать уже готовых игроков, но это не значит, что бразильский вектор непригоден для киевского Динамо. Попробовать можно", – заявил Призетко в комментарии Команда№1.

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