"Сложная игра против хорошего соперника. Считаю, что мы создали больше моментов для взятия ворот. Но одна ошибка – и мы пропустили. Мне показалось, что Георгий Бущан хотел поймать этот мяч. Как по мне, его нужно было выбивать.

Динамо – Заря – 1:1 – видео голов и обзор матча

Хорошо, что нам удалось сравнять счет. Что касается итогового результата, то им я, конечно, не могу быть доволен. После сложной игры с Гентом мы потеряли двух основных игроков – Буяльского и Супряги. Можно сказать, что это в определенной степени тоже повлияло на результат.

Чтобы усилить состав, нужно брать игрока национальной сборной, футболиста с топового клуба или за очень большие деньги. На данный момент, это у нас не получается, поэтому все игроки, которые есть в обойме, в том числе молодежи, должны понимать, что обязаны еще больше работать. У нас на них большие надежды, поэтому они должны быстрее расти и быть полезными команде, чтобы соответствовать бренду Динамо Киев – не только на уровне академии, а на уровне первой команды", – поделился Луческу в эфире Профутбол.

Напомним, Динамо и Заря не смогли выявить сильнейшего, расписав боевую ничью 1:1.

Динамо расписало боевую ничью с Зарей