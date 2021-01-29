"Я пришел в Динамо в очень сложной ситуации: с тех пор как покинул Шахтер, киевляне сильно изменили команду, практически все опытные игроки ушли. Был резкий крен в сторону молодежи, которая просто не была готова играть на таком уровне.

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Братья Григорий и Игорь Суркисы пригласили меня, чтобы поговорить о сотрудничестве. Они прекрасно знали, кого зовут, и учитывали моё прошлое в Шахтере. Новости о переговорах попали в СМИ, начались протесты фанатов, и я хотел было отказаться от приглашения. Но президент клуба постоянно звонил мне, мы много общались. В итоге я согласился возглавить Динамо.

Сейчас у нас все еще очень молодая команда, но мы неплохо выступаем в национальном чемпионате. Такие ребята, как Забарный, Миколенко, Попов, Супряга, Шапаренко, Цыганков и другие, очень дисциплинированы и готовы слушать, что я им говорю. Они хорошо учатся, и, думаю, у них большое будущее.

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Очень жаль, что случилась эта пандемия. Динамо всегда славилось своими болельщиками. Они гнали команду вперед, помогали достигать побед. Всем большим клубам фанаты дают минимум 10% успеха, что очень важно при равной игре в сложной ситуации. Не могу дождаться, когда все это уже закончится.

Динамо не может покупать дорогих игроков и предлагать футболистам большие зарплаты. Но это компенсируется энтузиазмом имеющихся у нас ребят. Они хотят проявить себя, повысить свой статус, свою значимость", – сказал Луческу в интервью Спорт-Экспресс.

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