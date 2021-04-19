"Бэлуцэ был травмирован, ему сделали операцию. У него был небольшой перелом. Ему не повезло, очень не повезло. Конечно, он будет играть у нас до конца и завершит сезон.

"Не люблю оставлять дела незавершенными": легионер Динамо анонсировал свое возвращение

Все, что я могу сейчас пожелать ему, это клуб, в котором будут его понимать, и который будет понимать его. И где он будет здоров. Можем ли мы продлить его контракт? Нет-нет-нет. Ни за что", – цитирует Луческу Telekom Sport.

Напомним, 22-летний полузащитник перешел в Динамо в октябре прошлого года на правах аренды из Брайтона. Соглашение завершается этим летом. В общем Бэлуцэ сыграл три официальных матча за основу киевлян, проведя суммарно на поле лишь девять минут.

Як Динамо підсилитися і зекономити, або Два лідери Зорі можуть вирішити проблеми Луческу