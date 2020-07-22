Луческу действительно может возглавить Динамо – стороны ведут переговоры

Недавно появилась информация, что румынский специалист стал главным кандидатом на то, чтобы возглавить киевлян. Как сообщает FootballHub, Динамо и Луческу действительно ведут переговоры. Пока самый успешный тренер в истории Шахтера не спешит подписывать бумаги, но вероятность именно такого союза каждый час растет.

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Более того, футбольный менеджер Александр Ольшанецкий на своей странице в Facebook написал, что Луческу, по сути, уже главный тренер Динамо, а его ассистентом станет Александр Спиридон, который работал с румыном в Шахтере. Правда, официальной информации еще нет, а сам Ольшанецкий надеется, что информация окажется ложной.

Напомним, румынский специалист 12 лет работал с донецким Шахтером, выиграл с "горняками" Кубок УЕФА, 8 раз становился победителем чемпионата Украины, завоевал 6 национальных Кубков и 7 Суперкубков. Последним местом работы Луческу была сборная Турции, которую он покинул в феврале 2019 года.

К слову, Динамо осталось без главного тренера после отставки Алексея Михайличенко, которого уволили на следующий день после последнего для киевлян матча УПЛ сезона 2019/20 против Колоса (0:2). Столичный клуб с большими проблемами завоевал второе место и право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

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