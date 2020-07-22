toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ МИРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Луческу действительно может возглавить Динамо – стороны ведут переговоры

22 июля 22:07 - Читати українською
Луческу действительно может возглавить Динамо – стороны ведут переговоры
Мирча Луческу / Getty images

Появились новые подробности относительно вероятного прихода Мирчи Луческу на тренерский мостик Динамо.

Недавно появилась информация, что румынский специалист стал главным кандидатом на то, чтобы возглавить киевлян. Как сообщает FootballHub, Динамо и Луческу действительно ведут переговоры. Пока самый успешный тренер в истории Шахтера не спешит подписывать бумаги, но вероятность именно такого союза каждый час растет.

Бьелица подтвердил свою заинтересованность в работе с Динамо

Более того, футбольный менеджер Александр Ольшанецкий на своей странице в Facebook написал, что Луческу, по сути, уже главный тренер Динамо, а его ассистентом станет Александр Спиридон, который работал с румыном в Шахтере. Правда, официальной информации еще нет, а сам Ольшанецкий надеется, что информация окажется ложной.

Напомним, румынский специалист 12 лет работал с донецким Шахтером, выиграл с "горняками" Кубок УЕФА, 8 раз становился победителем чемпионата Украины, завоевал 6 национальных Кубков и 7 Суперкубков. Последним местом работы Луческу была сборная Турции, которую он покинул в феврале 2019 года.

К слову, Динамо осталось без главного тренера после отставки Алексея Михайличенко, которого уволили на следующий день после последнего для киевлян матча УПЛ сезона 2019/20 против Колоса (0:2). Столичный клуб с большими проблемами завоевал второе место и право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

Динамо та новий наставник: 4 кандидати на заміну Михайличенку – серед них конкурент Шахтаря і віце-чемпіон світу

blog_ava
Ливерпуль победил Челси в матче с восемью голами: класс делает результат, Робертсон – лучший, а Трент творит историю
05:17
6659
Теги
Мирча Мирча Луческу Главное Динамо Киев Динамо Киев
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
52
мин
Ингулец
17:00
Черноморец
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук