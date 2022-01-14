Главный тренер Динамо Мирча Луческу определится с судьбой нападающих киевлян во время зимних сборов.

Кулач, Шкурин, Рамирес и Супряга поедут с Динамо на первый тренировочный сбор, который начнется 17 января, сообщает meta-ratings.

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Несмотря на слухи о возможном уходе одного из этих игроков этой зимой, Луческу намерено пересмотреть их на сборах. Уже после возвращения из Испании станет известно решение наставника Динамо относительно возможного ухода кого-то из этой четверки в аренду.

Добавим, что часть динамовцев сегодня прошла медосмотр после ухода из отпуска, и команда приступила к первым тренировкам, после чего отправится на сборы.

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