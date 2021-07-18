Главный тренер Динамо Мирча Луческу охарактеризовал своего бывшего подопечного Алекса Тейшейру и призвал Бешикташ как можно скорее подписать бразильца.

"Тейшейра способен стать ключевым игроком Бешикташа. Он подходит под ментальность Ялчина (наставника Бешикташа, – Футбол 24).

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Алекс все время думает о голах – он максимально нацелен на атаку. Наставник турецкой команды знает, как работать с такими техничными футболистами.

Если Алекс Тейшейра будет делать то, что от него требует тренер, то сможет достичь большого успеха, и болельщики его наверняка полюбят", – цитирует Луческу Hurriyet.

Напомним, первым и пока единственным клубом футболиста в Европе был донецкий Шахтер. Алекс Тейшейра провел в Украине пять лет, после чего за 50 млн евро перешел в Цзянсу Сунин. Китайский этап карьеры завершился в январе 2021-го, и с тех пор Алекс так и не нашел новое место работы.

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