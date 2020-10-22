"Тренироваться начал с этого понедельника. Все хорошо. Наконец-то тренируюсь с командой. До этого я работал индивидуально, с Виталием Мандзюком – мы занимались практически ежедневно. Мы хорошо подготовились, сделали практически все возможное, чтобы я подошел к возвращению в футбол в хорошем состоянии. Но, конечно, тренировки с командой – это совсем другое, когда работаешь с партнерами, чувствуешь совсем другой ритм. Все равно мне понадобится время, чтобы привыкнуть к таким нагрузкам. Мне спешить некуда, поэтому считаю, что все будет нормально.

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Желание работать у меня огромное, уже соскучился по тренировкам, по команде и базе. Я просто выхожу, тренируюсь, делаю то, что от меня требуют. А в какой я сейчас форме, в каком состоянии – лучше спросить у тренерского штаба, им лучше видно.

То, что мог делать с мячом и без мяча индивидуально – я делал. Но тренировки в команде – это совсем другое. Взять к примеру удержание мяча. Во время тренировок в команде интенсивность всегда на высоком уровне. Это труднее, чем индивидуальная работа. Но я восстанавливаюсь и готовлюсь к тренировкам заранее. Я понимаю, что много пропустил, и нужно хорошо готовиться к занятиям, восстанавливаться после них. Я все это делаю. Сейчас чувствую себя хорошо, и это самое главное.

Ощущение, что уже скоро вернусь на поле и буду играть вдохновляет. Изменилась атмосфера, уже можно приезжать на базу, тренироваться. Я этого очень долго ждал. В моральном плане стало легче. Но все равно, когда начинаю думать, что играть мне пока нельзя, и в этом году я, вероятно, не выйду на поле в матче, в этом плане нелегко. Я хожу на стадион, смотрю матчи по телевизору, и конечно, мне пока трудно в моральном плане, что я не могу помочь, не играю. Но это жизнь, нужно это пройти, подождать. Осталось не так уж много времени.

Меня поддерживали мои близкие – семья, друзья. После индивидуальных тренировок, когда проводишь время с семьей, играешь с сыном, немного отвлекаешься от всех этих проблем. Но в целом трудновато в психологическом плане.

У меня уже был разговор с Мирчей Луческу. Он дал мне понять, что ждет меня в команде, рассчитывает на меня. Для меня это самое главное, мне этих слов вполне достаточно. Мне остается только работать, прогрессировать и ждать своего часа", – цитирует Беседина официальный сайт Динамо.

Напомним, Артем Беседин вынужден отбывать дисквалификацию за проваленный допинг-тест. С 19 октября Артем имеет право принимать участие в тренировках с Динамо, однако сыграть в официальном поединке 24-летний игрок сможет после 19 декабря 2020 года.

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