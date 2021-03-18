"Еще в бытность главным тренер Шахтера, Луческу всегда практиковал вылеты за границу за двое суток до начала игры. Ты прилетаешь во вторник – ужинаешь и отдыхаешь. В среду – теория и вечерняя тренировка. Все это происходит в спокойной обстановке. Желательно и после матча остаться в отеле и отдохнуть в номере, а не спать в самолете.

"Динамо не будет разменивать чемпионат на Лигу Европы": Федорчук – о прагматизме киевлян в матче с Вильярреалом

У киевлян тяжелая ситуация, так же, как и у "горняков". Вильярреал сделал себе хороший задел. Стандарты у ворот Бущана принесли гостям успех. И все же у Динамо есть шансы на успех. Нужно с первой минуты давить на ворота Вильярреала. Нужно играть в открытый футбол, рисковать. Только тогда появятся шансы для взятия ворот соперника. Нужно показать своим поклонникам, что Динамо не случайно играет в 1/8-й финала Лиги Европы.

Почему динамовцы в Киеве не нанесли ни одного удара в створ ворот испанцев? Это заслуга игроков Вильярреала и, особенно, его главного тренера Унаи Эмери. Он тщательно разобрал игру Динамо. Что касается лидера текущего чемпионата Украины, то у динамовцев достаточно квалифицированные исполнители. Они имеют опыт выступлений на международной арене и умеют свои комбинации завершать забитыми мячами. Киевлянам также не помешал бы фарт.

Думаю, что Мирча Луческу что-то придумает. Последняя игра Динамо с Зарей показала, что киевляне набирают форму. Динамовцы должны верить в свои силы", – сказал Вирт в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, матч 1/8 финала Лиги Европы между испанской и украинской командами состоится уже сегодня, 18 марта. Начало встречи в 22:00.

Вильярреал – Динамо: анонс ответного матча 1/8 финала Лиги Европы