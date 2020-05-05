Луческу: Чемпионат Украины уже не тот, что был раньше

Экс-наставник Шахтера Мирча Луческу с ностальгией вспоминает работу в Украине.

"Всегда занимался физическими упражнениями, и сидеть дома для меня очень тяжело. Но сейчас, кстати, появилось время посмотреть матчи, в которых принимал участие и как игрок, и как тренер.

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По клубному ТВ Шахтера с удовольствием смотрю классные игры, которые мы провели. Против Челси, Ювентуса, Арсенала, Ромы, Порту, Баварии.

Конечно же, и против киевского Динамо. У нас была замечательная лига: Шахтер, Динамо, Днепр, Металлист. Сейчас чемпионат Украины уже не тот", 0 цитирует Луческу Sport24.

Напомним, Мирча Луческу покинул Шахтер в 2016-м, проработав в донецком клубе 12 лет.

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