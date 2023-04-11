Румынский специалист планирует отправиться вместе с командой на ближайший матч чемпионата Украины против Руха, сообщает Профутбол Digital.

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Ранее появилась информация, что Луческу стало плохо после поединка с Минаем, поэтому он может пропустить несколько туров. Сам 77-летний специалист жаловался на коксартроз, который у него возник якобы из-за постоянных длительных поездок автобусом. Единственным действенным способом лечения является эндопротезирование – установление нового искусственного сустава оперативным путем.

Напомним, Динамо выиграло 2 матча подряд, но остается на четвертой строчке УПЛ. Матч против Руха состоится 14 апреля во Львове.

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