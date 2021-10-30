Известный украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык не верит в перспективы команды Остапа Маркевича добыть хотя бы очко в матче с киевлянами.

"Вы знаете, не верю я в Мариуполь. Не могу понять, что происходит с клубом. Остап Маркевич сказал, что его команда может обыграть Динамо, однако я в этом очень сомневаюсь.

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Я знаю, что после кубкового поединка Мирча Луческу был очень недоволен действиями своих подопечных. Игроки получили на орехи за такое отношение к игре. Думаю, будет играть основной состав в субботу в чемпионате. В таких условиях Мариуполю будет очень сложно рассчитывать на положительный результат", – сказал Цыганык в комментарии РБ.

Напомним, поединок между мариупольской и киевской командами состоится уже 30 октября. Начало встречи в 14.00.

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