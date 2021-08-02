"Для меня уход Шевченко стал неожиданностью. Я понимаю, контракт закончился. У Андрея, наверное, другие планы. Нужно его поблагодарить за то, что он сделал для нашей страны и именно для нашей национальной сборной.

Павелко назвал причины ухода Шевченко и спрогнозировал будущее тренера

Проанализировать успехи, неудачи этого цикла и самое главное теперь – нужно думать о том, кто будет преемником и кто продолжит славные традиции, которые заложил Андрей Николаевич в нашей сборной. Шевченко всех подготовил, что продлевать контракт он не будет. Для него это лучший период, чтобы пойти совсем или на время. Он вывел команду в 1/4 Евро. Бог помог. Шевченко сделал все, что можно. Он настроил команду на атакующий стиль игры. Мы ему аплодируем. Он идет.

При всем уважении к нашим отечественным тренерам, я считаю, что лучшим наставником для сборной Украины сегодня, который мог бы еще дальше, возможно, пойти и усовершенствовать нашу игру – это был бы Мирча Луческу. Впрочем, это если УАФ сможет договориться с владельцами киевского Динамо, заплатить большую компенсацию, уговорить", – заявил Метревели в эфире Великого футбола.

Хто очолить збірну України після Шевченка – 12 кандидатур