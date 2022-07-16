"Луческу был больше похож на отца, чем на тренера": экс-звезда Шахтера оценил влияние тренера Динамо на свою карьеру
Бразильский форвард Луис Адриано вспомнил период сотрудничества с румынским специалистом Мирчей Луческу в донецком клубе.
"Если я попробую объяснить роль Луческу в моей карьере, то буду говорить до завтра. Он больше был больше похож на отца, чем на тренера.
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Я многому у него научился. Если я тот Луис Адриано, каков сегодня, он во многом причастен к этому. Мы до сих пор общаемся с ним", – цитирует бразильца Yeni Haber.
Напомним, Луис Адриано выступал за Шахтер с 2007 по 2015 годы. Успел поиграть также за Милан, московский Спартак и бразильский Палмейрас. Сегодня 35-летний футболист защищает цвета турецкого Антальяспора.