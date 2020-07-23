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Луческу будет защищать Динамо, как когда-то это делал в Шахтере, – Газзаєв

23 июля 20:19 - Читати українською
Луческу будет защищать Динамо, как когда-то это делал в Шахтере, – Газзаєв
Мирча Луческу и Хосеп Гвардиола / Фото ФК Шахтер

Бывший наставник Динамо Валерий Газзаев пожелал успеха Мирчи Луческу на новой должности.

"У него очень большой опыт работы в Украине, он очень хорошо знает местный футбол, много лет и очень успешно работал в Шахтере. Будем надеяться, что он так же успешно работать в Динамо.

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Последние годы задачи, цели, места и игра Динамо не удовлетворяли руководителей и болельщиков. Хочу пожелать ему успеха в работе.

Болельщики имеют право на мнение. Но решение принимает руководство, оно тратит деньги на клуб. Луческу – профессионал, уверен, что он будет защищать Динамо так, как делал это в Шахтере. Он приложит все усилия, чтобы команда выступила успешно", – сказал Газзаев Р-Спорт.

Напомним, румынский специалист подписал с киевлянами контракт на 2 года с опцией пролонгации еще на год.

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Теги
Мирча Мирча Луческу Динамо Киев Динамо Киев Шахтер Шахтер Валерий Газзаев
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