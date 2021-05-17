Журналист Игорь Цыганык в эфире авторской программы Цыганык Live рассказал о планах Мирчи Луческу во время летнего отпуска.

"Луческу согласился быть послом сборной Украины на чемпионате Европы. Он уже прибыл в Бухарест и начинает готовиться к тому, чтобы Украина получила максимальную поддержку на матчах Евро-2020 в Румынии.

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Во время финала Кубка был разговор с руководством УАФ. Договорились, что Луческу поработает, чтобы румынские болельщики воспринимали сборную Украины, как свою, чтобы болели, как за свою команду. Луческу планирует быть на всех матчах команды Шевченко", – сказал Цыганык.

Напомним, сборная Украины стартует на чемпионате Европы 13 июня в Амстердаме матчем против Нидерландов. После этого "сине-желтые" переберутся в столицу Румынии, где сыграют против команд Северной Македонии и Австрии.

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