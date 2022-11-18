Даниэль Панку, выступавший в свое время под руководством Мирчи Луческу, вспомнил опыт работы с нынешним тренером Динамо.

Сейчас 45-летний Панку тренирует сборную Румынии U-20. Бывший нападающий, сыгравший 27 матчей за национальную сборную (9 голов), рассказал о методах воспитания от Мирчи Луческу – в частности, в 1997 году, в одном из поединков Кубка Румынии.

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"Мирча Луческу бросил у меня ботинком. Это произошло в перерыве кубкового матча в Брашове. На 45-й минуте я убежал один на один с вратарем при счете 0:0 и хотел пробить, но отдал мяч ему в руки...

У Луческу в раздевалке был припадок. Но он меня не тронул", – цитирует Даниэля Панку Digi Sport.

Интересно, что в итоге Рапид под руководством Мирчи Луческу выиграл этот розыгрыш Кубка Румынии (1997/98). Сейчас 77-летний наставник уже третий сезон работает в киевском Динамо, с которым стал чемпионом и обладателем Кубка Украины.

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