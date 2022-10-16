"Извините, возможно, мой ответ не будет вас устраивать полностью. Потому что играл не я против Луческу, а Шахтер против Динамо. Команда отдала все силы на поле. Это делает меня счастливым и гордым, что тренирую такую ​​характерную команду. Потому что в первые 20 минут чувствовалась скованность команд, ответственный матч, не имеешь права на ошибку.

Шахтер – Динамо – 3:1 – видео голов и обзор матча

Луческу – топ-тренер. Мне как молодому тренеру хочется добиться таких же результатов, как он. Потому что это титульный тренер, он выиграл много трофеев. Его нужно уважать. Ты изучаешь, как команда играет, чтобы была успешной. У многих тренеров берешь идеи и делаешь свой комплекс, модель игры, которую видели сегодня на поле. Можно сказать, что Луческу помог мне реализовать себя и усовершенствоваться как тренеру.

Решили сыграть тем же составом, чтобы увидеть, насколько мощно выглядим несколько матчей подряд. Это чемпионский подход. Большие клубы как ПСЖ, Бавария, Барселона и Реал играют каждые три дня и побеждают. Мы хотим этого добиться в Шахтере, это наша мечта. Будем набирать опыт. Хотим, чтобы игроки испытали стресс. Через него ты можешь расти и вытащить из себя креатив. Если будешь сидеть в зоне комфорта – не будешь прогрессировать", – цитирует Йовичевича Tribuna.

Шахтер обыграл Динамо в Классическом и оторвался на 7 очков в УПЛ – Нещерет отбил пенальти, Монзуль удалила Забарного