Football Observatory исследовала демографию тренеров 1866 команд из 126 чемпионатов. Анализ проводился по состоянию на 1 марта 2022 года. В соответствии с результатами удалось сформировать интересные рейтинги.

Мирча Луческу – старейший тренер Европы. Румыну в этом году исполнится 77. В мире наставника Динамо опережает только работающий в Тунисе француз Роже Лемер. В пятерку также входит Рой Ходжсон из Уотфорда. Самый молодой тренер мира – Ахил Котари, который в 26 лет тренирует индийский клуб Кенкре.

Средний возраст тренеров в УПЛ – 52 года. Это 12-й показатель в Европе. Лидирует французская Лига 1 (54,3 года). В первой нашей лиге доверяют младшим специалистам – 46,9 года.

УПЛ – сравнительно стабильный чемпионат в плане доверия к тренерам, как бы странно это ни звучало. Наше элитное первенство входит в топ-10 мира по стабильности. В Премьер-лиге тренеры в среднем работают с командой 542 дня. Очень далеко от лидера (в Северной Ирландии – 1066), но и очень далеко от латиноамериканского конвейера. В бразильской Серии А тренеров увольняют каждые 120 дней, а в Перу – каждые 76 дней.

Украина – 5 топ-направление переезда бразильцев, наши легионеры – 18 в мире. Глобальное исследование футбольной миграции