"Я просто ходил с одного поля на другое. Тем более, что в то время у меня не было много шансов куда-то выйти (из-за пандемии – прим.). Я пробыл на базе почти 8 месяцев, но этого не почувствовал. Я просто не чувствовал, как проходит время.

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Что касается фанатов, то не видел их в последнем матче, но они сказали, что будут гнуть свою линию до конца. Это упрямство, в конце концов. В этом нет смысла. Надеюсь, болельщиков будут пускать, чтобы был полный стадион", – цитирует Луческу Antena Sport.

Напомним, ультрас киевлян не приняли назначения Мирчи Луческу главным тренером. Они регулярно устраивали акции протеста в течение сезона. Не изменили мнение фанатов о румынском специалисте даже три выигранных трофея.

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