Луческу – о враждебном отношении ультрас Динамо: Это упрямство, в этом нет смысла
Главный тренер Динамо Мирча Луческу рассказал, как проводил время на клубной базе, и прокомментировал позицию ультрас.
"Я просто ходил с одного поля на другое. Тем более, что в то время у меня не было много шансов куда-то выйти (из-за пандемии – прим.). Я пробыл на базе почти 8 месяцев, но этого не почувствовал. Я просто не чувствовал, как проходит время.
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Что касается фанатов, то не видел их в последнем матче, но они сказали, что будут гнуть свою линию до конца. Это упрямство, в конце концов. В этом нет смысла. Надеюсь, болельщиков будут пускать, чтобы был полный стадион", – цитирует Луческу Antena Sport.
Напомним, ультрас киевлян не приняли назначения Мирчи Луческу главным тренером. Они регулярно устраивали акции протеста в течение сезона. Не изменили мнение фанатов о румынском специалисте даже три выигранных трофея.
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