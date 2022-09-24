Главный тренер киевлян Мирча Луческу в который раз вспомнил о трудностях, с которыми столкнулась его команда на старте сезона.

"Я вижу, что происходит с моей командой. Мысленно очень трудно мобилизовать игроков, когда у них нет постоянного места жительства, стадиона, тренировочного поля.

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В последние несколько месяцев я живу в автобусах – каждые три дня Динамо меняет локацию. Это сложная ситуация. Я хотел бы дожить до того дня, когда все это безумие и война закончится", – сказал Луческу Gsp.ro.

Напомним, Динамо сегодня переживает небывалый кризис: после 4-х туров киевляне в турнирной таблице УПЛ идут одиннадцатыми, имея в своем активе 3 балла. В группе В Лиги Европы "бело-синие" последние – после двух матчей они не набрали ни одного очка.

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