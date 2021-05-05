"Результат, считаю, по игре. Обе команды создали не очень много моментов. Хозяева поля были очень мотивированы, это было видно и по тому, как они боролись на поле, и по количеству желтых карточек.

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В то же время у них играющая команда, техничные игроки, которые старались держать мяч внизу и строить атаки через короткий пас. Повторюсь, результат соответствует той игре, которая была на поле. После того, как чемпионство было завоевано, сложно мотивировать игроков. Отсюда и такая игра.

Поле новое, но мяч двигался довольно непредсказуемо. Особенно, когда оно было сухим, то тормозило игру. Но я поздравляю хозяев с таким газоном, поскольку он будет держаться и в холодное время года. Очень важно, что такие поля есть и их делают в Украине.

Почему Супрягу не увидели на поле? Если бы я мог, то выпустил бы всех 20 футболистов. Но, к сожалению, у нас только пять замен, тем более после удаления Де Пены было довольно сложно делать замены. Я старался дать как можно больше игрового времени тем игрокам, кто будет выступать за свои национальные сборные на Евро, чтобы они подошли к турниру в хорошей форме", – цитирует Луческу официальный сайт киевлян.

К слову, Динамо оформило досрочное чемпионство в 23-м туре. Сейчас команда Луческу опережает Шахтер на 14 очков, но "горняки" свой матч сыграют завтра.

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