"Это была непростая ситуация для нас. Я не доволен некоторыми карточками, но, в общем, это первая игра сезона. Могу сказать, что доволен.

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Позже мы увидим наш потенциал, и я могу сказать, что мы будем лучше. Я ожидал больше болельщиков сегодня. Было много украинцев и турок, они создали хорошую атмосферу.

У моей команды высокий потенциал. Я долго ждал с заменами. Считал, что в этой ситуации лучше не рисковать, потому ждал. У нас всего 20 игроков, соперник в этом компоненте имеет преимущество", – сказал Луческу.

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