"Половина сборной состоит из игроков, которых я тренировал, взяв их под свою опеку, когда они были еще совсем молоды в донецком Шахтере и киевском Динамо. Они пригласили меня на этот момент, когда вся нация живет с большим ожиданием и волнением, на матч, который может стать историческим.

Украина – Италия: заявка на решающий матч отбора Евро-2024 – Ребров отсеял трех игроков

Понятно, что продолжающаяся война делает матч еще более эпичным. На поле игроки вынесут страдания и гордость всей страны, и они также захотят добиться успеха в квалификации", – цитирует Луческу Tuttosport.

Напомним, Украина сыграет в решающем матче отборочного цикла к Евро-2024 против сборной Италии 20 ноября в Леверкузене. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени.