Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу поразмыслил над текущей ситуацией в Барселоне и оценил шансы киевлян на выход из группы Лиги чемпионов.

"Такое явление, как с Барселоной, случается с любой командой, когда меняется поколения. Создать команду непросто. Каталонцы будут испытывать трудности не только в этом году, но и в следующем. Я использую очень молодых игроков – 17, 19 лет.

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На том уровне, на котором они играют, им необходим опыт игроков. На данный момент из стартового состава Барселоны он есть только у Пике и Бускетса. Они используют много талантливых молодых игроков. Посмотрим. Следующий матч мы играем в Барселоне.

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Для еврокубковой весны можно занять 3-е место в группе. Сложно сказать, Бенфика – очень хорошая команда, и у них отличный состав. Эти команды вложили много денег. Бенфика вложила 150 миллионов. Стоимость игроков определяется талантом, всем этим, но также и частично трансферным рынком. Будет очень тяжело, у нас самая сложная группа", – цитирует Луческу Digisport.

Напомним, Барселона потерпела два поражения в первых двух матчах группового этапа Лиги чемпионов с общим счетом 0:6. Следующие два поединка каталонцы проведут именно с Динамо – 20 октября на выезде и 2 ноября дома.

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