"У нас большие проблемы. Нельзя допускать столько ошибок, как сегодня. Футболисты не готовы играть на таком уровне. Перед матчем я сказал, что Бенфика сильнее нас, и сегодня был идеальный тест. В результате могло быть шесть или семь голов.

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Между двумя командами большая разница. Мы давали Бенфике шансы забивать: в первом случае ошибся голкипер, во втором – наша оборона, предоставившая мяч Рафе Силве, третий эпизод – еще одна ошибка с нашей стороны и контратака. Сегодня мы не могли рассчитывать на Попова и Цыганкова. Надеюсь на восстановление этих игроков, которые смогут помочь команде в этот трудный момент.

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В нашей ситуации тяжело подготовить команду. Игроки два месяца не были дома и не видели семью. Сегодня Бенфика была сильнее киевского Динамо. Посмотрим, как они сыграют с другими командами. Я не хочу искать оправдания. Бенфика в обоих матчах превзошла нас, несмотря на то, что мы делали все, что могли. Надеюсь, футболисты морально восстановятся после этой игры.

Мы хотим продолжать играть в футбол. Мы хотим создать имидж страны, желающей продолжать жить. Это будет трудный год. Но мы должны продолжать играть. Это будет важно для всех", – цитирует Луческу O Jogo.

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