"Мой победный гол против Александрии? В таких случаях говорят, что тренер угадал с заменами. Мистер всегда знает, как изменить игру, повернуть ход встречи в нашу пользу. Он – настоящий гений. Если бы тренер не был уверен во мне, я бы никогда не забил. Он верил в меня, верил, что я помогу команде выиграть, выходя на замену.

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Я просто сделал свою работу, и я счастлив, что мой гол в Александрии принес команде победу, принес важные три очка. И в Днепре мы выиграли, набрали очень важные три пункта – это самое главное для всех нас, для Динамо, ведь наша главная цель – стать чемпионами. Какие факторы моей результативности в последних матчах за сборную и клуб? Решительность на поле при принятии решений и нацеленность на ворота. Я нацелен забивать еще и не остановлюсь в этом сезоне, пока мы не завоюем чемпионский титул", – цитирует Жерсона официальный сайт Динамо.

Напомним, за 5 туров до финиша УПЛ киевляне опережают Шахтер на 7 очков. Очная встреча грандов состоится в эту субботу (17 апреля), начало в 19:30.

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