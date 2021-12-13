"Луческу – маэстро", – Де Дзерби рассказал о своем отношении к тренеру Динамо
13 декабря 23:16 - Читати українською
Наставник Шахтера Роберто Де Дзерби рассыпался в комплиментах своему главному сопернику Мирче Луческу.
"Он маэстро и будет им всегда. Он так много лет тренирует большие футбольные клубы. Он постоянно прогрессирует. Поэтому я отношусь к Луческу с большим уважением", – сказал итальянский специалист в программе BurBuzz.
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Де Дзерби с восторгом отзывался о работе Луческу, ещ когда румын тренировал в Италии Брешию (1991-1996).
После 18 туров УПЛ Шахтер Де Дзерби опережает Динамо Луческу в турнирной таблице на два очка.
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