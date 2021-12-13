"Он маэстро и будет им всегда. Он так много лет тренирует большие футбольные клубы. Он постоянно прогрессирует. Поэтому я отношусь к Луческу с большим уважением", – сказал итальянский специалист в программе BurBuzz.

Де Дзерби: Мне хотелось бы когда-нибудь вернуться в Италию, но при одном условии

Де Дзерби с восторгом отзывался о работе Луческу, ещ когда румын тренировал в Италии Брешию (1991-1996).

После 18 туров УПЛ Шахтер Де Дзерби опережает Динамо Луческу в турнирной таблице на два очка.

Шахтар закінчив: ротація Де Дзербі, пасивність в обороні та сором за уболівальників – розставляємо крапки над "і"