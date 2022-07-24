"Вы решали задачу. Это было ваше большое желание. К сожалению, вам не хватало опыта и это было видно из результатов. Мы играли на равных со всеми грандами, которые были в нашей группе в ЛЧ, и не только."

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Сейчас этот опыт вы накопили. Вы – молодая команда. Если стараться, то сможете добиться хороших результатов. Все это возможно только благодаря вашему единению. Индивидуально это очень сложно, но команда, в которую вы объединились – это самый важный момент в развитии.

Индивидуальный высокий уровень футболиста позволяет выиграть одну игру, а достигать больших результатов и выигрывать титулы может только единственная команда", – сказал Луческу на тренировке. Момент зафиксировала клубная пресс-служба .

Напомним, вчера было два года, когда Мирча Луческу возглавил киевский клуб. За это время он выиграл с "сине-белыми" чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.