Луческу – игрокам Динамо: "К сожалению, вам не хватало опыта"
Мирча Луческу обратился к своим подопечным по случаю 2-й годовщины пребывания на посту главного тренера киевлян.
"Вы решали задачу. Это было ваше большое желание. К сожалению, вам не хватало опыта и это было видно из результатов. Мы играли на равных со всеми грандами, которые были в нашей группе в ЛЧ, и не только."
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Сейчас этот опыт вы накопили. Вы – молодая команда. Если стараться, то сможете добиться хороших результатов. Все это возможно только благодаря вашему единению. Индивидуально это очень сложно, но команда, в которую вы объединились – это самый важный момент в развитии.
Индивидуальный высокий уровень футболиста позволяет выиграть одну игру, а достигать больших результатов и выигрывать титулы может только единственная команда", – сказал Луческу на тренировке. Момент зафиксировала клубная пресс-служба.
Напомним, вчера было два года, когда Мирча Луческу возглавил киевский клуб. За это время он выиграл с "сине-белыми" чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.
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